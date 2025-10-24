Veículos de Comunicação
Infraestrutura

Pavimentação e drenagem no Conjunto das Violetas I e II chega à fase final com mais de 87% concluída

Projeto garante melhorias na pavimentação, drenagem e acessibilidade do município

Redação RCN67

Atualmente está em andamento os serviços de pavimentação asfáltica, sinalização vertical e bocas de lobo (BLs). Foto: Reprodução/Assessoria.
Atualmente está em andamento os serviços de pavimentação asfáltica, sinalização vertical e bocas de lobo (BLs). Foto: Reprodução/Assessoria.

A obra de pavimentação e drenagem do Conjunto Habitacional das Violetas I e II, realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra) de Três Lagoas, está em fase final e já conta com 87,39% dos serviços concluídos.

O projeto contempla pavimentação asfáltica, drenagem subterrânea em tubos de concreto, meio-fio com sarjeta (drenagem superficial) e passeios com acessibilidade nas esquinas. Além disso, estão sendo executadas as sinalizações vertical e horizontal com placas de orientação e advertência, garantindo mais segurança e conforto aos usuários das vias.

Atualmente, estão em andamento os serviços de pavimentação asfáltica, sinalização vertical e bocas de lobo (BLs). Nos próximos dias, deve ter início a execução das calçadas de acessibilidade, sinalização horizontal e o nivelamento de poços de visita (PV’s).

Com investimento de R$ 8.901.455,31, em convênio com a Agesul e extensão de 2.401 metros de drenagem e 40.103,56 m² de pavimentação, a obra representa um avanço significativo na infraestrutura urbana do município, promovendo melhor trafegabilidade, acessibilidade e qualidade de vida aos moradores da região.

*Informações Prefeitura de Três Lagoas.

