Pavimentação e drenagem no Conjunto das Violetas I e II chega à fase final com mais de 87% concluída

A obra de pavimentação e drenagem do Conjunto Habitacional das Violetas I e II, realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra) de Três Lagoas, está em fase final e já conta com 87,39% dos serviços concluídos.

O projeto contempla pavimentação asfáltica, drenagem subterrânea em tubos de concreto, meio-fio com sarjeta (drenagem superficial) e passeios com acessibilidade nas esquinas. Além disso, estão sendo executadas as sinalizações vertical e horizontal com placas de orientação e advertência, garantindo mais segurança e conforto aos usuários das vias.

Atualmente, estão em andamento os serviços de pavimentação asfáltica, sinalização vertical e bocas de lobo (BLs). Nos próximos dias, deve ter início a execução das calçadas de acessibilidade, sinalização horizontal e o nivelamento de poços de visita (PV’s).