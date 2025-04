Pediatra cita importância de checagem de diagnósticos para Transtorno do Espectro Autista

Abril é o mês da conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), uma condição que afeta mais de 70 milhões de pessoas em todo o mundo sendo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e que, nos últimos anos, tem recebido mais atenção tanto da sociedade quanto do meio médico. No entanto, um fenômeno tem chamado a atenção de especialistas: o crescimento expressivo no número de atestados de autismo.

Segundo dados de associações médicas, o número de diagnósticos de TEA aumentou significativamente nos últimos anos, com a média de uma a cada 36 crianças que possuem a condição. Este cenário está gerando debates sobre os fatores que podem estar influenciando essa tendência. O pediatra José Augusto Morila Guerra explica que esse número deve ser atribuído a velocidade dos diagnósticos. “Existem muitos laudos de consultas de cinco minutos, é rápido demais, como um fast food. E não é assim. Devem ser feitas várias consultas para concluir que uma criança tem o Transtorno do Espectro Autista, não é um processo tão simplório.”

O próximo passo é a avaliação de um neurologista e, após algumas consultas, a de um neuropsicólogo, para que o diagnóstico seja fechado corretamente. Muitos casos são confundidos com outros transtornos que não são levados em consideração devido à falta de aprofundamento na investigação diagnóstica.