Pediatra explica principais causas e prevenção da coqueluche

A coqueluche, doença respiratória causada pela bactéria Bordetella pertussis, voltou a preocupar médicos e autoridades de saúde no Brasil. O pediatra José Augusto Guerra, explicou nesta quarta-feira (5), durante o programa RCN Notícias, que houve um aumento significativo de casos no último ano, com cerca de 10 mil notificações em 2024.

A doença se manifesta principalmente por acessos de tosse intensa e persistente, podendo levar a complicações graves, especialmente em bebês. “A criança entra em uma crise de tosse persistente que pode causar baixa oxigenação no cérebro, levando até à cianose”, explicou o médico. Ele destaca que a coqueluche não deve ser confundida com um resfriado comum, pois não há sintomas como coriza ou congestão nasal.

Um dos desafios no diagnóstico da coqueluche é que muitos médicos mais jovens não estão familiarizados com a doença, já que o último grande surto no Brasil ocorreu em 2014. A falta de reconhecimento dos sintomas pode levar a diagnósticos equivocados e ao atraso no tratamento. “Muitos clínicos gerais podem confundir com outras infecções respiratórias, já que a coqueluche é uma doença menos frequente nos últimos anos”, afirma Guerra.

A vacinação continua sendo a principal forma de prevenção. O calendário vacinal infantil prevê doses aos 2, 4 e 6 meses, com reforços aos 15 meses e aos 4 anos, além da vacina a cada 10 anos na adolescência e na fase adulta. No entanto, a imunidade conferida não é permanente, tornando os reforços essenciais para o controle da doença. “Infelizmente, muitos adolescentes evitam tomar vacinas, o que contribui para o aumento dos casos”, lamenta o pediatra.

Um caso recente atendido por Guerra ilustra a transmissão familiar da doença. “Uma criança de um ano, vacinada, desenvolveu coqueluche, e ao investigar a família, descobrimos que a avó, a tia e uma prima também apresentavam sintomas semelhantes”, contou. Esse padrão de transmissão reforça a necessidade de vacinar não apenas as crianças, mas todos os que convivem com elas.

A gravidade da coqueluche fica evidente nos números: em 2024, 79 crianças morreram no Brasil em decorrência da doença, sendo 80% delas menores de um ano. “O problema é que bebês abaixo de seis meses, que ainda não receberam todas as doses da vacina, correm alto risco de insuficiência respiratória e complicações como pneumonia”, alerta o médico.