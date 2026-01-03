Pedidos de medidas protetivas nas delegacias batem recorde histórico em Três Lagoas

Em meio ao cenário preocupante da violência doméstica, Três Lagoas registra um avanço significativo na proteção das mulheres: 874 Medidas Protetivas de Urgência foram solicitadas, o maior número já contabilizado na história do município, segundo dados da Polícia Civil. Mais do que um dado estatístico, o levantamento revela a importância de um instrumento legal que, muitas vezes, representa a diferença entre o medo e a possibilidade de recomeçar.

As medidas protetivas são fundamentais para interromper o ciclo da violência e garantir segurança imediata às vítimas. A celeridade na análise judicial tem facilitado o acesso às vítimas. Em muitos casos, conforme informou a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), as medidas são deferidas em menos de 24 horas. Vale destacar que o tempo médio para avaliação das solicitações caiu de 16 dias, em 2020, para apenas cinco dias em 2024.

O avanço é resultado da integração entre Polícia Civil, Judiciário e rede de proteção, que compreendem a urgência dos casos. A medida protetiva estabelece limites claros ao agressor e cria um ambiente mínimo de segurança para a vítima.