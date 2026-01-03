Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Segurança

Pedidos de medidas protetivas nas delegacias batem recorde histórico em Três Lagoas

Solicitações são deferidas em 24h pela Justiça

Kelly Martins

Solicitações são deferidas em 24h pela Justiça. Foto: Divulgação
Solicitações são deferidas em 24h pela Justiça. Foto: Divulgação

Em meio ao cenário preocupante da violência doméstica, Três Lagoas registra um avanço significativo na proteção das mulheres: 874 Medidas Protetivas de Urgência foram solicitadas, o maior número já contabilizado na história do município, segundo dados da Polícia Civil. Mais do que um dado estatístico, o levantamento revela a importância de um instrumento legal que, muitas vezes, representa a diferença entre o medo e a possibilidade de recomeçar.

As medidas protetivas são fundamentais para interromper o ciclo da violência e garantir segurança imediata às vítimas. A celeridade na análise judicial tem facilitado o acesso às vítimas. Em muitos casos, conforme informou a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), as medidas são deferidas em menos de 24 horas. Vale destacar que o tempo médio para avaliação das solicitações caiu de 16 dias, em 2020, para apenas cinco dias em 2024.

O avanço é resultado da integração entre Polícia Civil, Judiciário e rede de proteção, que compreendem a urgência dos casos. A medida protetiva estabelece limites claros ao agressor e cria um ambiente mínimo de segurança para a vítima.

Notícias Relacionadas

Entre as determinações previstas estão a proibição de aproximação do agressor da vítima, de familiares e de testemunhas; a restrição ou suspensão de visitas aos filhos; o pagamento de alimentos provisórios; o afastamento do agressor do lar; além do encaminhamento da vítima e de seus dependentes a programas oficiais ou comunitários de proteção. Em situações específicas, também pode haver suspensão da posse ou restrição do porte de armas.

Especialistas reforçam que a medida protetiva não depende de julgamento criminal prévio. Ela pode — e deve — ser solicitada assim que a mulher se sentir ameaçada. Para isso, a vítima pode procurar diretamente a Polícia Civil, qualquer delegacia, acionar a Polícia Militar ou ligar para o Disque 180, canal nacional de orientação e denúncia.
A medida protetiva, nesse contexto, se consolida como uma ferramenta essencial de enfrentamento à violência doméstica.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos