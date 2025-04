Pedra fundamental marca início do maior projeto de celulose do mundo em Inocência

A ministra Simone Tebet enalteceu o simbolismo do momento. “Hoje nós estamos diante do lançamento, não da pedra fundamental, mas da árvore fundamental, nesse maciço florestal. É isso que nós queremos e precisamos para o nosso povo. Plantamos sementes que outros irão colher.”

Durante seu discurso, Alckmin destacou o bom momento da indústria nacional e o avanço promovido pelo programa Nova Indústria Brasil. “Em 2022, o Brasil estava em 70º lugar no mundo na indústria e, no ano passado, chegou a 25º. Nós ganhamos 45 posições. Hoje, aqui em Inocência, temos o maior projeto do mundo de celulose em uma única etapa, R$ 25 bilhões de investimentos”, frisou.

A expectativa é que o projeto provoque um impacto significativo nas áreas industrial, florestal e logística de toda a região, que contará com o plantio de 400 mil hectares de eucaliptos destinados à fabricação da celulose. A unidade também produzirá 400 megawatts de energia a partir da biomassa da celulose, suficiente para abastecer seu consumo interno e ainda injetar excedente no sistema nacional.

Prevista para entrar em operação no fim de 2027, a nova planta terá capacidade anual de produção de 3,5 milhões de toneladas de celulose de fibra curta, ocupando uma área de 3.500 hectares, distante 50 quilômetros do centro de Inocência. Ao atingir o pico das obras, o empreendimento deve gerar 14 mil empregos, além de manter 6 mil empregos diretos e indiretos em sua operação.

Participaram do evento o presidente da República em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin; a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet; a senadora Tereza Cristina; o governador Eduardo Riedel; o prefeito de Inocência, Antônio Ângelo Garcia dos Santos (Toninho da Cofap); diretores da Arauco, além de deputados federais e estaduais, entre outras autoridades.

Inocência viveu um momento histórico na última quarta-feira (9) com o lançamento da pedra fundamental da nova unidade de celulose da Arauco. A solenidade, marcada pela presença de autoridades nacionais e estaduais, simboliza o pontapé inicial do Projeto Sucuriú, o maior empreendimento de celulose do mundo construído em etapa única, com investimentos estimados em US$ 4,6 bilhões (mais de R$ 25 bilhões).

O CEO global da Arauco, Cristián Infante, ressaltou o compromisso da empresa com inovação, sustentabilidade e geração de valor. “Somos uma companhia global que utiliza um recurso renovável essencial e busca gerar valor econômico, social e ambiental de forma simultânea.” Já o presidente da Arauco Brasil, Carlos Altimiras, destacou a importância da parceria com o poder público e a escuta ativa com a comunidade.

O governador Eduardo Riedel lembrou da visita ao Chile, quando conheceu de perto os empreendimentos da Arauco. “Lá se estabeleceu um compromisso e confiança para viabilizar o maior empreendimento privado dos dias de hoje”, afirmou.

Para o prefeito de Inocência, o dia representa um divisor de águas para o município. “Lutamos durante anos para trazer um projeto como este. É uma transformação enorme. Recebemos agora um dos maiores investimentos do mundo e vamos precisar do apoio de todos para termos uma cidade próspera, com renda e empregos.”

A escolha do local da fábrica levou em conta a proximidade com a malha rodoviária e ferroviária, o que proporcionará agilidade no escoamento da produção, tanto para exportação quanto para o mercado interno.

Com o Projeto Sucuriú, a Arauco reforça sua presença no Brasil, onde já possui cinco operações industriais no Paraná e Rio Grande do Sul, voltadas à produção de painéis de madeira e produtos químicos.