Perifeirarte abre inscrições para capacitação de lideranças comunitárias

A 2ª edição do Perifeirarte está com inscrições abertas para curadores, lideranças comunitárias e agentes do terceiro setor que desejam participar de uma capacitação voltada à gestão de entidades, captação de recursos e elaboração de projetos.

O evento ocorrerá nos dias 25 e 26 de fevereiro, a partir das 18h30, no auditório da Câmara Municipal de Três Lagoas, e contará com palestras ministradas por especialistas e representantes de instituições como a Subsecretaria para Assuntos Comunitários do Governo de Mato Grosso do Sul, a Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis (Cobrapol), a Prefeitura Municipal de Três Lagoas, além de representantes do Cartório, da Receita Federal e do Sebrae/MS.

Sobre o Perifeirarte

O projeto busca fortalecer políticas públicas por meio da arte e da integração comunitária. A iniciativa tem como referência a feira livre, vista como um espaço democrático para promover cidadania e associativismo tanto em áreas urbanas quanto rurais.