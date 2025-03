Perifeirarte promove palestra sobre cidadania e autonomia em Três Lagoas

Três Lagoas receberá, nesta sexta-feira (14), a segunda etapa do Perifeirarte, evento voltado para a cultura e formação comunitária. A programação terá início às 8h30, no Cras Ruth Filgueiras, com a palestra ‘Todas Diferentes, Todas Importantes: Cidadania e Autonomia’. A atividade será conduzida por Manuela Nicodemos, subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres do Mato Grosso do Sul.

O evento tem como objetivo debater questões relacionadas às mulheres e sua autonomia na sociedade, abordando temas como igualdade de direitos, protagonismo feminino e cidadania. A palestra é gratuita e aberta ao público.