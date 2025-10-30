Período de defeso no Rio Paraná começa em 1º de novembro e proíbe pesca durante a Piracema



O período de defeso no Rio Paraná terá início nesta sexta-feira (1°), e seguirá até o dia 28 de fevereiro de 2026. Durante esses quatro meses, a pesca fica proibida em todas as modalidades, em razão da Piracema – fase em que os peixes sobem o rio para se reproduzir.

De acordo com a Instrução Normativa nº 25/2009 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a pesca será permitida apenas nos reservatórios e no trecho compreendido entre a Usina Hidrelétrica de Jupiá e a Usina Sérgio Motta, em Três Lagoas. Ainda assim, é obrigatório respeitar a distância mínima de 1.500 metros das barragens, e somente é autorizada a captura de espécies exóticas ou híbridas.

Nos reservatórios, a pesca desembarcada e embarcada está liberada exclusivamente para pescadores que utilizem linha de mão, vara simples, molinete ou carretilha, com iscas naturais ou artificiais. A captura deve se restringir a espécies não nativas, sendo permitida a cota de até 10 quilos mais um exemplar por pescador amador.