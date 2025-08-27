Perita explica dificuldades no agendamento de RG em Três Lagoas

Durante a sessão da Câmara desta terça-feira (26), a perita papiloscopista Cristiane Correia, chefe do núcleo regional de Três Lagoas, utilizou a tribuna para esclarecer dúvidas da população em relação à emissão de carteiras de identidade (RG).
Segundo ela, a maior reclamação é sobre a falta de vagas no sistema de agendamento on-line, mas a realidade, conforme relatado, é que muitos horários disponibilizados não são aproveitados por falta de comprometimento dos próprios usuários.
“Até o dia 25 de agosto foram disponibilizados 1.142 horários, incluindo encaixes. No entanto, 306 pessoas não compareceram e 454 tiveram a documentação reprovada. Efetivamente conseguimos realizar apenas 691 atendimentos”, destacou Cristiane.
A perita explicou que os horários de agendamento são liberados por Campo Grande, em períodos de quatro a cinco dias, e que a procura é intensa. Apesar disso, a equipe local, formada por três peritos, dois digitadores e quatro estagiários, consegue atender em média 1.200 pessoas.
“Nós estamos realizando o nosso trabalho. Não é um favor, é uma obrigação, mas precisamos que a população faça a parte dela, compareça ao agendamento e siga os trâmites”, reforçou.
Cristiane ainda destacou que o atendimento funciona das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, e pediu maior conscientização da população para que o serviço flua de maneira eficiente.