Perita explica dificuldades no agendamento de RG em Três Lagoas

Durante a sessão da Câmara desta terça-feira (26), a perita papiloscopista Cristiane Correia, chefe do núcleo regional de Três Lagoas, utilizou a tribuna para esclarecer dúvidas da população em relação à emissão de carteiras de identidade (RG).

Segundo ela, a maior reclamação é sobre a falta de vagas no sistema de agendamento on-line, mas a realidade, conforme relatado, é que muitos horários disponibilizados não são aproveitados por falta de comprometimento dos próprios usuários.

“Até o dia 25 de agosto foram disponibilizados 1.142 horários, incluindo encaixes. No entanto, 306 pessoas não compareceram e 454 tiveram a documentação reprovada. Efetivamente conseguimos realizar apenas 691 atendimentos”, destacou Cristiane.