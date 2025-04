Pesca, música e prêmios: Torneio do Tucunaré agita Três Lagoas a partir de quinta-feira

O 14º Torneio de Pesca Esportiva do Tucunaré de Três Lagoas terá início na próxima quinta-feira, 1º de maio, feriado nacional do Dia do Trabalhador, e segue até o sábado (3). O evento será realizado no Balneário Público Municipal Miguel Jorge Tabox.

Reconhecido como um dos eventos mais prestigiados da pesca esportiva no Brasil, a edição deste ano promete ser ainda mais emocionante, oferecendo a maior premiação da história do torneio, além de atrair pescadores de diversas regiões do país.

Promovido pela Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas (APETL), o torneio terá uma premiação total de R$ 300 mil, distribuída entre diversas categorias e competições. Segundo Júlio Roberto, vice-presidente da APETL, a expectativa é de um grande público prestigiando o evento.

O Torneio de Pesca Esportiva do Tucunaré é consagrado como um dos maiores eventos do gênero no Brasil, atraindo competidores e entusiastas para Três Lagoas. “Esta é a oportunidade para os apaixonados pelo esporte participarem de uma competição emocionante e ainda concorrerem a prêmios”, destacou.

APOIO

Recentemente a Câmara Municipal aprovou projeto de lei que autoriza o município a firmar convênio com a APETLpara contribuir com o evento,considerado estratégico para impulsionar o turismo e promover o nome de Três Lagoas no cenário nacional, além de gerar retorno econômico para o município.

O vereador, Marcus Bazé, que é praticante da pesca esportiva, destacou a importância do auxílio financeiro. “O evento de pesca esportiva é um dos eventos de Três Lagoas que traz recursos para dentro da cidade. Cerca de 79% do evento é formado por turistas de todo o Brasil. A gente teve no ano passado turistas que vieram da Bahia, do Rio de Janeiro, são vários estados presentes no município das Lagoas”.