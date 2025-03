Pescadores devem seguir regras para preservação após liberação da pesca

O período de defeso terminou no dia 28 de fevereiro, e a pesca nos rios de Mato Grosso do Sul está novamente autorizada. A liberação ocorreu no sábado (2), permitindo que pescadores voltem às águas. No entanto, para garantir uma pesca sustentável e dentro da legalidade, é essencial que todos sigam as normas estabelecidas.

De acordo com o comandante da Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas, Capitão Gabriel Rocha, os pescadores devem portar a licença de pesca válida no momento da abordagem.

Pescador amador ou esportivo : deve possuir a autorização de pesca esportiva.

: deve possuir a autorização de pesca esportiva. Pescador profissional: precisa apresentar a licença específica para a atividade.

O período de defeso, conhecido como Piracema, ocorre para proteger os peixes durante a reprodução. Durante essa época, os peixes migram para áreas rasas e com vegetação para desovar, o que torna a pesca proibida.

Como emitir a licença de pesca

Para obter a licença de pesca, o interessado deve acessar o site do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), preencher os dados e realizar o pagamento da taxa. O custo varia entre R$ 14,54 e R$ 48, dependendo da modalidade escolhida. Idosos e menores de 18 anos estão isentos do pagamento.

Cotas e restrições