Articulações

Articulações

Pesquisa aponta nomes 'favoritos' para as eleições de 2026

Leia a coluna Observatório e saiba sobre os bastidores políticos

Redação RCN67

Leia a coluna Observatório do Jornal do Povo e saiba sobre os bastidores políticos. Foto: Divulgação.
Legado
Nesta semana, o ex-governador Reinaldo Azambuja participou do programa Microfone Aberto, da Rádio Massa Campo Grande, e demonstrou, mais uma vez, domínio sobre os desafios econômicos de Mato Grosso do Sul. Embora tenha reafirmado sua lealdade ao governador Eduardo Riedel e ao grupo político que ajudou a consolidar, Azambuja fez questão de lembrar decisões tomadas em seu mandato que continuam moldando a administração estadual.

Favoritos ao senado
O nome da ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), começou a circular com força nos bastidores como possível candidata ao Senado por São Paulo em 2026. Com o apoio direto do presidente Lula e da base petista paulista, Tebet aparece em vantagem na pesquisa AtlasIntel divulgada nesta semana: tem 22,1% das intenções de voto, à frente de Fernando Haddad (PT), com 19,7%, e bem posicionada contra os nomes da direita, Eduardo Bolsonaro (14,8%) e Guilherme Derrite (14,4%). A movimentação já provoca articulações não só em São Paulo, mas também em Mato Grosso do Sul, reduto eleitoral de Tebet.

Mudança?
O prefeito de Três Lagoas, Cassiano Maia, do PSDB, não descartou migrar brevemente para o Partido Progressista, o PP. O governador de MS, Eduardo Riedel, inclusive, se filiou à sigla, o que fortalece ainda mais as trocas. O prefeito pontuou que haverá uma reunião da Executiva Estadual do PSDB, com o objetivo de discutir as novas diretrizes e os novos rumos em direção às elei

