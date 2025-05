Pesquisa aponta Riedel reeleito em ampla vantagem em MS

Plenário

O plenário da Câmara Municipal de Três Lagoas ficou pequeno para o público que compareceu à sessão solene em homenagem as autoridades da segurança pública. A necessidade de ampliação do espaço foi um dos pontos comentados entre os presentes, que ressaltaram que o local já não comporta eventos de maior porte. Outra queixa recorrente foi a falta de estacionamento nas imediações do Legislativo, apontada como um entrave para quem frequenta a Casa.

GOVERNO

Pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas revela que, se as eleições estaduais fossem hoje, o governador Eduardo Riedel (PSDB) seria reeleito com ampla vantagem. No cenário estimulado, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores, Riedel aparece com 40,3% das intenções de voto, quase 15 pontos à frente da senadora e ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina (PP), que soma 25,7%. O ex-deputado Renan Contar, o Capitão Contar (PRTB), que foi adversário de Riedel em 2022, aparece com 13,6%. O levantamento foi realizado entre 13 e 16 de maio, com 1.540 eleitores em 44 municípios de Mato Grosso do Sul.