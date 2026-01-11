Pesquisa coloca Simone Tebet na liderança da disputa pelo Senado em São Paulo

Veículos de Comunicação
A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), avalia mudar o domicílio eleitoral para São Paulo e disputar as eleições de 2026 pelo maior colégio eleitoral do País. A emedebista passou a ser vista como nome estratégico no campo governista, com possibilidade de concorrer ao Senado, à vice-governadora ou até à vice-presidência da República.

Pesquisa da AtlasIntel coloca Simone Tebet na liderança da disputa pelo Senado em São Paulo. Nos bastidores, a ministra se divide entre Mato Grosso do Sul, onde construiu carreira política, mas enfrenta resistência interna no MDB, mas em São Paulo, ganhou espaço como candidata de centro e centro-esquerda. Aliados afirmam que Simone pretende disputar um cargo considerado estratégico pelo presidente Lula.

