Pesquisa coloca Simone Tebet na liderança da disputa pelo Senado em São Paulo

NOME

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), avalia mudar o domicílio eleitoral para São Paulo e disputar as eleições de 2026 pelo maior colégio eleitoral do País. A emedebista passou a ser vista como nome estratégico no campo governista, com possibilidade de concorrer ao Senado, à vice-governadora ou até à vice-presidência da República.