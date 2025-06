Pesquisa divulga preços de presentes mais procurados em Três Lagoas para o Dia dos Namorados

Na quarta-feira (12), comemora-se o Dia dos Namorados. Pensando no consumidor que deseja presentear a pessoa amada, o Programa de Defesa do Consumidor de Três Lagoas (PROCON-TL) divulgou, nesta segunda-feira (9), uma pesquisa de preços dos presentes mais procurados para a data, além de informações sobre valores e horários dos serviços oferecidos por motéis do município — indicando os locais e produtos com melhor custo-benefício.

No quesito presentes, os perfumes aparecem como a primeira opção. Entre as fragrâncias masculinas, o Quasar (O Boticário) é o mais acessível, custando R$ 164,90. Já o mais caro da lista é o Invictus, vendido por R$ 799,99. No setor feminino, o perfume Animale lidera como o mais caro, saindo por R$ 519,90, enquanto o mais em conta é o Gabriela Sabatini, por R$ 99,90.

Para os apaixonados por chocolate, é importante avaliar a quantidade e a qualidade dos produtos. Duas lojas oferecem caixas, cestas e itens avulsos — e aí está o diferencial. Em uma delas, uma caixa de bombons custa R$ 54,99; na outra, um coração de chocolate em barra é encontrado por R$ 109,90.