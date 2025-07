Pesquisadores realizam nova captura de tatu-canastra no Parque do Pombo

Após a captura, foi feito todo o procedimento para a instalação de um transmissor GPS no animal. Amostras de sangue, pelo e carrapatos também foram coletadas para estudos aprofundados sobre a espécie. A soltura de Jack ocorreu no mesmo dia, após sua recuperação da anestesia, no final da tarde.

O animal capturado é um macho adulto de 38 kg e 1,38 m, apelidado de “Jack” pelos pesquisadores do Instituto de Conservação de Animais Silvestres (Icas). A captura, ocorrida em 22 de junho, faz parte de um projeto de monitoramento da fauna que o ICAS desenvolve desde 2022 em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semeia) da Prefeitura de Três Lagoas.

Em uma iniciativa que reforça a importância do Parque do Pombo como refúgio para a biodiversidade, pesquisadores realizaram uma nova captura de tatu-canastra (também conhecido como tatu-gigante) na unidade de conservação.

Este é o terceiro tatu-canastra capturado para análise no Parque do Pombo. Em janeiro, uma fêmea foi monitorada, e em março, outro macho, todos de porte similar. O biólogo Rodrigo Falcão Ventura explica que o transmissor GPS permite acompanhar o deslocamento do animal em tempo real, fornecendo dados essenciais para compreender seus hábitos, como áreas de uso, períodos de atividades e padrões de comportamento dentro do bioma do Cerrado.

Os tatus-canastra possuem territórios fixos, sendo os das fêmeas geralmente menores e mais residenciais, enquanto os machos têm territórios maiores, que englobam os de várias fêmeas com o objetivo de reprodução. Para monitorar o comportamento desses animais, cerca de 80 câmeras são estrategicamente espalhadas pelo parque em um formato de grade. Esse monitoramento contínuo busca revelar detalhes ainda desconhecidos sobre a rotina dos tatus, contribuindo para estratégias mais eficazes de proteção. As câmeras permitem a identificação dos animais e a estimativa de sua área de vida.

O Parque do Pombo, uma das maiores áreas preservadas do município, com sua estrutura de conservação e o apoio técnico da Semeia, tem sido fundamental para o sucesso do projeto. O monitoramento do tatu-canastra não só reforça o papel do Parque do Pombo como área prioritária para a conservação do Cerrado, mas também sublinha a importância da política ambiental municipal voltada à pesquisa e à proteção da fauna silvestre.