Pet Day oferece atividades para animais de estimação em Três Lagoas

A Lagoa Maior será palco neste domingo da segunda edição do Pet Day, evento voltado para animais de estimação e suas famílias. A programação começa às 8h e segue até o meio-dia, reunindo atividades de lazer e solidariedade em prol da causa animal.

De acordo com Charlene Bortoleto, presidente da Associação Protetoras de Três Lagoas, a ação contará com desfile de pets, ensaio fotográfico, espaço kids, pipoca para as crianças, além da participação do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), que estará vacinando e microchipando animais.

“Queremos que as famílias levem seus bichinhos para desfilar, brincar, tirar fotos e participar desse momento. Toda a renda arrecadada será revertida para o cuidado e resgate de animais em situação de rua”, destacou Bortoleto.

Entre as atrações, haverá ensaio fotográfico com a fotógrafa Luana Francis, preparado pelo estúdio Bicho Mimado, que oferecerá produção especial para os animais em uma plataforma giratória. O valor é de R$ 100 e dá direito ao pacote completo. Já o desfile de pets será gratuito.