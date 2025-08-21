PF apreende 104 kg de cocaína em Bataguassu

A Polícia Federal apreendeu, na manhã de segunda-feira (18), um total de 104 quilos de cocaína durante uma fiscalização de rotina realizada no município de Bataguassu, na região leste de Mato Grosso do Sul.

A ação teve como foco o combate ao tráfico de drogas, contrabando e descaminho, crimes comumente registrados na região por conta de sua posição estratégica próxima à divisa com outros estados. Durante a operação, os policiais abordaram um caminhão que transitava pela rodovia e, ao realizarem uma vistoria no veículo, encontraram a droga escondida.

Segundo a Polícia Federal, o condutor do caminhão foi preso em flagrante pelo crime de tráfico interestadual de drogas e encaminhado à Delegacia da PF. A carga de cocaína foi apreendida e será periciada.