CARGA PESADA

PF apreende 104 kg de cocaína em Bataguassu

Ação aconteceu durante fiscalização em repressão a crimes como tráfico de drogas, contrabando e descaminho

Alfredo Neto

Tipo de veículo e forma que estava armazenada a droga, não foram divulgadas pela Polícia Federal. Foto: Divulgação/PF.
Tipo de veículo e forma que estava armazenada a droga, não foram divulgadas pela Polícia Federal. Foto: Divulgação/PF.

A Polícia Federal apreendeu, na manhã de segunda-feira (18), um total de 104 quilos de cocaína durante uma fiscalização de rotina realizada no município de Bataguassu, na região leste de Mato Grosso do Sul.

A ação teve como foco o combate ao tráfico de drogas, contrabando e descaminho, crimes comumente registrados na região por conta de sua posição estratégica próxima à divisa com outros estados. Durante a operação, os policiais abordaram um caminhão que transitava pela rodovia e, ao realizarem uma vistoria no veículo, encontraram a droga escondida.

Segundo a Polícia Federal, o condutor do caminhão foi preso em flagrante pelo crime de tráfico interestadual de drogas e encaminhado à Delegacia da PF. A carga de cocaína foi apreendida e será periciada.

A investigação segue em andamento para apurar o destino da droga e identificar possíveis envolvidos na organização criminosa responsável pelo transporte.

A ação faz parte de um conjunto de operações integradas da Polícia Federal com foco no enfrentamento ao crime organizado na região de fronteira.

Fonte: Comunicação Social da Polícia Federal no Mato Grosso do Sul

