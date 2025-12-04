PF de Três Lagoas prende português que estava na lista 'vermelha' da Interpol

A Polícia Federal de Três Lagoas prendeu um cidadão português que possuía um mandado de prisão para fins de extradição, expedido pela Justiça de Portugal. Ele foi condenado por tráfico transnacional de drogas e estava foragido. Ele foi localizado, em Três Lagoas, e preso, na quarta-feira (3).

O suspeito havia sido incluído na Difusão Vermelha da Interpol — alerta internacional destinado à localização e captura de fugitivos procurados por diversos países. A operação teve início após a PF receber informações de autoridades estrangeiras, por meio de cooperação policial internacional, indicando a existência da ordem de prisão contra o investigado. Ele era apontado como integrante de uma rede internacional de distribuição de drogas.