Idoso sofre mal súbito e morre após cair de motocicleta na avenida Custódio Andries

Na noite desta quinta-feira (10), Leonildo Pereira, um dos pioneiros do mototaxismo em Três Lagoas, faleceu em plena via pública. Ele pilotava sua moto pela avenida Custódio Andries, no bairro Jardim Maristela, quando passou mal, sofreu uma queda e teve uma parada cardiorrespiratória. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e, ao chegar ao local, os socorristas tentaram reanimá-lo por vários minutos, mas, infelizmente, ele não resistiu e morreu no local.

Após a confirmação do óbito, a Polícia Militar acionou a Polícia Civil e a Polícia Científica, que compareceram para realizar os procedimentos de praxe. Após a coleta de informações, o corpo foi liberado para a funerária de plantão.