PL de Três Lagoas realiza ato neste domingo em apoio à anistia dos presos do 8 de janeiro

O Diretório Municipal do PL (Partido Liberal) de Três Lagoas promove neste domingo (3), a partir das 9h, uma mobilização em frente a Diretoria de Cultura, na antiga Estação Ferroviária, na avenida Rosário Congro. O ato faz parte de um movimento nacional organizado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro em defesa da anistia aos presos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023, em Brasília.

A presidente do diretório municipal do PL, Mara Belchior, destacou que o objetivo é reunir a população conservadora e de direita da cidade para retomar o diálogo político e fortalecer a base do partido. “Faz muito tempo que a direita não se reúne em Três Lagoas. Esse é o momento de chamar as famílias e as pessoas para participarem. A pauta principal é a anistia dos presos do 8 de janeiro”, afirmou.

Além da mobilização, o evento também servirá como ponto de filiação para interessados em ingressar no partido. Segundo Mara, o PL em Três Lagoas conta atualmente com cerca de 300 filiados. “Estamos passando por uma fase de reestruturação. Assumi recentemente e estamos organizando tudo para deixar o partido pronto para os próximos passos, inclusive com a troca de presidência em nível estadual”, explicou.