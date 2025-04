PL de Três Lagoas tem nova direção alinhada ao grupo do Coronel David e Rodolfo Nogueira

Em Campo Grande, o deputado estadual Coronel David assumiu a presidência municipal da legenda com as bênçãos do ex-presidente Jair Bolsonaro. A missão do parlamentar é reorganizar e fortalecer o partido na capital, substituindo o Tenente Portela, que acumulava a função de presidente estadual e municipal.

Em Três Lagoas, o movimento de renovação também foi realizado, com o diretório municipal agora sob nova liderança. Conforme certidão da Justiça Eleitoral, a presidência está a cargo de Mara Cristina Viana Belchior, acompanhada de outros membros como Carlos Vinícius de Melo Camargo Amaral de Souza (primeiro vice-presidente) e Marcelo Tabone Neves (tesoureiro), entre outros​.

A nova composição local é alinhada ao grupo político do Coronel David e do deputado federal Rodolfo Nogueira, que busca expandir sua influência no interior do estado. O vereador Adriano César Rodrigues, o Sargento Rodrigues, faz parte do processo em Três Lagoas. Ligado diretamente ao Coronel David e Rodolfo Nogueira, Rodrigues atua para fortalecer o partido na cidade e preparar a legenda para as eleições de 2026.