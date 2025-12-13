Plano de Desenvolvimento Municipal projeta diretrizes para Três Lagoas entre 2025

A Prefeitura de Três Lagoas apresentou nesta semana o Plano de Desenvolvimento Municipal (PDM), durante evento no auditório do Sebrae, reunindo autoridades, empresários, lideranças e representantes de diversos segmentos produtivos. A iniciativa integra o Programa Cidade Empreendedora, parceria entre Governo do Estado, Semadesc, Sebrae/MS e Município. O documento será referência para o planejamento estratégico entre 2025 e 2028, com diretrizes baseadas em diagnósticos técnicos, participação social e análise das vocações econômicas locais.

O PDM orientará ações voltadas ao desenvolvimento econômico, fortalecimento da gestão pública e elevação da qualidade de vida. O conteúdo reúne metas, indicadores e projetos estruturados, sendo considerado o principal instrumento metodológico do Cidade Empreendedora. O plano organiza prioridades de médio e longo prazo, amplia a capacidade de gestão e estabelece condições favoráveis ao empreendedorismo e ao crescimento sustentável.

Em Três Lagoas, as prioridades para o ciclo 2025-2028 incluem inovação, infraestrutura, governança e saúde. Entre os projetos estão modernização regulatória, soluções digitais, estímulo à tecnologia, fortalecimento do turismo, iniciativas de empreendedorismo nas escolas e programas de capacitação profissional.

O superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Mendonça, afirmou que o documento consolida um alinhamento institucional com o plano de governo da gestão atual. Segundo ele, a construção envolveu sindicatos, associações e entidades regionais, resultando em um instrumento que tende a melhorar serviços prestados à população. Mendonça destacou ainda o apoio técnico oferecido pelo Sebrae, incluindo consultorias e mentorias de gestores experientes, como o ex-prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro.