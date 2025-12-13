Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Planejamento

Plano de Desenvolvimento Municipal projeta diretrizes para Três Lagoas entre 2025

Ana Cristina Santos

Plano foi apresentado durante evento no Sebrae e contou com diversas lideranças. Foto: Divulgação.
Plano foi apresentado durante evento no Sebrae e contou com diversas lideranças. Foto: Divulgação.

A Prefeitura de Três Lagoas apresentou nesta semana o Plano de Desenvolvimento Municipal (PDM), durante evento no auditório do Sebrae, reunindo autoridades, empresários, lideranças e representantes de diversos segmentos produtivos. A iniciativa integra o Programa Cidade Empreendedora, parceria entre Governo do Estado, Semadesc, Sebrae/MS e Município. O documento será referência para o planejamento estratégico entre 2025 e 2028, com diretrizes baseadas em diagnósticos técnicos, participação social e análise das vocações econômicas locais.

O PDM orientará ações voltadas ao desenvolvimento econômico, fortalecimento da gestão pública e elevação da qualidade de vida. O conteúdo reúne metas, indicadores e projetos estruturados, sendo considerado o principal instrumento metodológico do Cidade Empreendedora. O plano organiza prioridades de médio e longo prazo, amplia a capacidade de gestão e estabelece condições favoráveis ao empreendedorismo e ao crescimento sustentável.

Em Três Lagoas, as prioridades para o ciclo 2025-2028 incluem inovação, infraestrutura, governança e saúde. Entre os projetos estão modernização regulatória, soluções digitais, estímulo à tecnologia, fortalecimento do turismo, iniciativas de empreendedorismo nas escolas e programas de capacitação profissional.

O superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Mendonça, afirmou que o documento consolida um alinhamento institucional com o plano de governo da gestão atual. Segundo ele, a construção envolveu sindicatos, associações e entidades regionais, resultando em um instrumento que tende a melhorar serviços prestados à população. Mendonça destacou ainda o apoio técnico oferecido pelo Sebrae, incluindo consultorias e mentorias de gestores experientes, como o ex-prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro.

Notícias Relacionadas

Chico Brasileiro avaliou que o plano reflete um processo de governança estruturado e de participação social efetiva. Para ele, o município inicia um ciclo gradual de implementação com potencial para gerar resultados sustentáveis nos próximos anos.
O prefeito Cassiano Maia ressaltou que essa é a primeira parceria do município com o Cidade Empreendedora em um plano desse porte. Ele afirmou que o PDM oferece base estratégica para transformar diretrizes da gestão em ações concretas, atendendo demandas urgentes e fortalecendo áreas essenciais, com destaque para saúde.

A Câmara Municipal participou da apresentação. O presidente Antônio Empeke Júnior, Tonhão, afirmou que o desenvolvimento econômico permanece entre as prioridades e reforçou que a união institucional tem sido decisiva para a expansão industrial, abertura de empresas e consolidação do setor produtivo.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Marco Antônio Gomes Júnior, lembrou que a adesão ao programa foi uma das primeiras determinações do prefeito. Ele explicou que os próximos três anos serão acompanhados por meio de indicadores de saúde, educação, infraestrutura e gestão, reforçando que o PDM se configura como compromisso público com a comunidade

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos