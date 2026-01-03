Plano Diretor pode autorizar portoviário da Bracell em Três Lagoas

O início de 2026 coloca no centro do debate um dos projetos mais importantes para o futuro de Três Lagoas, o novo Plano Diretor, que pode destravar tanto o porto viário da Bracell quanto o Porto Seco de Três Lagoas. O porto da Bracell pode ser instalado no rio Paraná e servirá para carregamento de madeira da fábrica da empresa, prevista para ser instalada em Bataguassu.

O Plano Diretor está pronto, mas sua aprovação foi adiada devido a ajustes solicitados pela empresa. Segundo o vereador Adriano César Rodrigues, o Sargento Rodrigues, líder do prefeito na Câmara Municipal, o Legislativo poderá realizar uma sessão extraordinária em janeiro para votar o projeto, caso o presidente da Casa, Antônio Empeke Júnior, e o prefeito Cassiano Maia, considerem necessário. Caso não ocorra neste mês, a votação deve ocorrer em fevereiro, com o retorno dos vereadores do recesso parlamentar.

O texto passou por audiências públicas e recebeu contribuições de moradores, técnicos e representantes de entidades. A expectativa é que o documento final consolide as discussões realizadas e resulte em um planejamento urbano atualizado, alinhado à expansão da cidade e às demandas da comunidade.

No Legislativo, a avaliação é de que o novo Plano Diretor traga alterações positivas, construídas a partir da participação popular. A revisão é tratada como um marco para organizar o crescimento da cidade, estabelecer regras claras para uso e ocupação do solo e orientar políticas públicas para os próximos dez anos. “O novo Plano Diretor vai destravar o progresso com sustentabilidade, atendendo de forma responsável às demandas dos empreendedores do município”, destacou o vereador Sargento Rodrigues.