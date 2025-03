PM amplia segurança no Carnaval em pontos estratégicos com drone e câmeras

O esquema de policiamento no Carnaval, em Três Lagoas, contará com mais de 150 agentes de segurança, entre policiais militares, civis, agentes penais e bombeiros militares. Com o retorno do carnaval de rua, que ocorrerá entre os dias 1 e 4 de março, na circular da Lagoa Maior, haverá uma operação integrada entre as forças de segurança para garantir tranquilidade aos foliões.

CENTRO DE OPERAÇÃO

Ele destaca que será montado um Centro de Controle de Monitoramento, na Lagoa Maior, para a atuação do drone e as imagens serão transmitidas para o Centro de Operações da Polícia Militar (PM), no Batalhão. “Haverá um policial específico fazendo esse mapeamento pelo equipamento tanto pelo Copom como no local para identificação de anormalidades. Se houver alguma ocorrência, esse policial vai acionar os militares que estarão em patrulhamento”. A polícia reforçará a atuação nos municípios de Selvíria e Brasilândia.

RECONHECIMENTO FACIAL

Além do drone, a Polícia Militar fará o policiamento do evento com o apoio de uma empresa de vigilância privada e câmeras de monitoramento, que auxiliarão na prevenção e identificação de eventuais infratores.