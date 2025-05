Motorista tenta fugir de barreira fiscal e PM apreende mais de duas toneladas de maconha na divisa entre MS e SP

Uma grande quantidade de drogas foi apreendida pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, no final da noite desta quarta-feira (28), após um caminhão tentar fugir de uma fiscalização, no Posto Fiscal da Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz), na saída de Três Lagoas para o estado de São Paulo.

Durante a fiscalização de rotina, o motorista de um caminhão teria desobedecido a ordem de parada emitida por um agente da Sefaz, que estava acompanhado por um policial militar. O condutor acelerou o veículo em direção ao estado de São Paulo, tentando escapar da abordagem. No entanto, a tentativa de fuga não teve sucesso.

Com apoio de uma equipe da Força Tática do 2º Batalhão da PM, o caminhão foi interceptado na ponte sobre o rio Paraná, em solo paulista. Durante a revista, foram encontrados diversos tabletes de maconha no compartimento de carga. A Polícia Militar acionou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar de São Paulo para auxiliar na ocorrência.