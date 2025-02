PM de Três Lagoas prende suspeitos por venda ilegal de agrotóxicos furtados

A Polícia Militar de Três Lagoas prendeu, na tarde desta quinta-feira (27), dois homens suspeitos de comercializar agrotóxicos furtados. A operação foi desencadeada após informações apontarem que substâncias furtadas de uma empresa local eram vendidas na cidade.

Segundo a PM, os produtos pertencem a uma fábrica de celulose. Um dos suspeitos, de 51 anos, foi flagrado realizando a venda dos itens na região central. Durante patrulhamento, os policiais o abordaram na avenida Capitão Olinto Mancini, no cruzamento com a rua Alba Cândida Pereira, onde encontraram com ele 10 frascos de herbicida Valeos (350g). Além disso, em sua residência, ele entregou voluntariamente meio saco de Herbicida SCOUT.

Ao ser interrogado, o homem afirmou ter adquirido os produtos de um outro suspeito identificado apenas como Lucas, que teria oferecido por R$ 2,5 mil. No entanto, ele se recusou a fornecer mais informações sobre o fornecedor.