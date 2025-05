PM de Três Lagoas recebe reforço com novas motos e fuzis para patrulhamento

“A nossa intenção é aumentar a equipe após a formatura do curso de soldados, prevista para o mês de agosto. Assim, conseguimos ampliar o efetivo e, consequentemente, intensificar as rondas ostensivas”, acrescentou Moreira.

As novas motocicletas serão destinadas ao Grupamento Especial Tático com Apoio de Motocicletas (Getam), pelotão especializado em patrulhamento sobre duas rodas. Atualmente, o Getam opera com quatro policiais por turno, utilizando três motocicletas. Com o novo reforço, há expectativa de expansão da equipe, condicionada à formação dos novos soldados.

“Agora, vamos dar ainda mais dinamismo e potencial ao patrulhamento com motos na cidade. As equipes são mais ágeis nas ações diárias e, com isso, conseguimos ampliar o monitoramento e garantir mais segurança”, afirmou.

O comandante do 2º Batalhão da PM, major Ronaldo Moreira, destacou que o objetivo é fortalecer o policiamento, ampliar a mobilidade operacional e intensificar o combate à criminalidade.

Para reforçar o patrulhamento ostensivo diário em Três Lagoas, o 2º Batalhão da Polícia Militar recebeu seis motocicletas de alta cilindrada e fuzis. Os novos equipamentos foram entregues pelo Governo do Estado como parte das comemorações dos 190 anos da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. A entrega foi realizada durante solenidade em Campo Grande.

Segundo o comando local, o uso de motos tem se mostrado estratégico no patrulhamento urbano por facilitar deslocamentos rápidos, entradas em becos e áreas de difícil acesso para viaturas convencionais. O Getam tem atuado em apoio às demais equipes da PM, especialmente em abordagens táticas e resposta rápida a ocorrências.

SOLENIDADE

A cerimônia de entrega contou com a presença do governador Eduardo Riedel (PSDB), da primeira-dama Mônica Riedel, do vice-governador Barbosinha (PSD), além de parlamentares, prefeitos, autoridades das forças de segurança e representantes das Forças Armadas.

Durante o evento, o governador destacou a importância dos investimentos em segurança pública, tanto para a proteção da população quanto para o fortalecimento da integração regional.

“A segurança é um pilar essencial para o desenvolvimento e para a integração sul-americana, que passa por Mato Grosso do Sul”, afirmou Riedel.

O comandante-geral da Polícia Militar do Estado, coronel Renato dos Anjos Garnes, ressaltou que os novos equipamentos ampliam a capacidade de resposta da corporação e reafirmam o compromisso com a paz social.

“A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul reafirma seu compromisso com os princípios da boa governança pública, com transparência e eficiência administrativa”, ressaltou.