PM é chamada em caso de violência doméstica e flagra tráfico de drogas

Caso foi registrado no bairro Jardim das Violetas

Alfredo Neto

Polícia Militar foi chamada para atender ocorrência de violência doméstica e acabou por encontrar maconha e balança para pesar drogas no local. Foto: Divulgação/Polícia Militar.
Um homem de 33 anos foi preso na manhã de sábado (25) por violência doméstica e tráfico de drogas em Três Lagoas. A ação foi realizada por policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) após o acionamento de uma guarnição para atender uma ocorrência na rua do Compositor, no bairro Jardim das Violetas.

De acordo com informações da PM, a equipe foi chamada por volta das 8h30 após denúncia de que o suspeito havia agredido fisicamente sua companheira, uma jovem de 18 anos, e a mantido trancada dentro da residência durante toda a madrugada.

Durante a intervenção policial, o homem foi detido e os militares realizaram buscas no imóvel, localizando pequenas porções de maconha na pia da cozinha, uma balança de precisão escondida no forno do fogão e um tablete de maconha, pesando aproximadamente 334,5 gramas, guardado na geladeira.

Diante das evidências, o autor recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, junto com o material apreendido, onde o flagrante foi formalizado pelos crimes de violência doméstica e tráfico de drogas.

A Polícia Militar reforça a importância das denúncias anônimas, que podem ser feitas pelos telefones 190, 3919-9737 e 3919-3738 ou pelo WhatsApp (67) 3919-9700.

