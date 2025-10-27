PM é chamada em caso de violência doméstica e flagra tráfico de drogas



Um homem de 33 anos foi preso na manhã de sábado (25) por violência doméstica e tráfico de drogas em Três Lagoas. A ação foi realizada por policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) após o acionamento de uma guarnição para atender uma ocorrência na rua do Compositor, no bairro Jardim das Violetas.

De acordo com informações da PM, a equipe foi chamada por volta das 8h30 após denúncia de que o suspeito havia agredido fisicamente sua companheira, uma jovem de 18 anos, e a mantido trancada dentro da residência durante toda a madrugada.

Durante a intervenção policial, o homem foi detido e os militares realizaram buscas no imóvel, localizando pequenas porções de maconha na pia da cozinha, uma balança de precisão escondida no forno do fogão e um tablete de maconha, pesando aproximadamente 334,5 gramas, guardado na geladeira.