PM é acionada por perturbação de sossego e descobre mandado de prisão

Uma equipe da Rádio Patrulha da Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão na noite de segunda-feira (28), após ser acionada para atender uma ocorrência de perturbação da tranquilidade no Residencial Bem-te-vi, localizado no Conjunto Habitacional Novo Oeste, em Três Lagoas (MS).

Inicialmente, a denúncia se referia apenas ao som alto vindo de uma residência. No entanto, durante a abordagem, os policiais realizaram a checagem dos dados do suspeito no Banco Nacional de Mandados de Prisão.