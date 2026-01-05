PM e Samu são acionados após idoso ser encontrado sem vida em quintal de residência

Na manhã desta segunda-feira (5) um idoso de 60 anos foi encontrado sem vida, no no fundo de uma residência, localizada no bairro Jardim Carioca, em Três Lagoas (MS). Ele foi identificado como Demésio Aparecido Samuel Pedroso.
De acordo com informações apuradas no local, o corpo do idoso estava no quintal de um um imóvel, que fica na rua das Seriêmas. O morador do local o encontrou caído próximo a um pé de limão. Ao se aproximar para verificar se o homem estava bem e solicitar que deixasse o imóvel, por se tratar de propriedade particular, percebeu que ele não respondia e já apresentava coloração escura no rosto.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito. Em seguida, a Polícia Militar foi chamada e isolou a área para preservá-la até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica.
Um homem foi até lá e reconheceu o corpo como sendo de seu irmão. Segundo relato do morador aos policiais, no dia anterior ele teria visto Demésio deitado na varanda da casa, acompanhado de uma garrafa de bebida alcóolica. Como o imóvel não possui muros ou barreiras que impeçam a entrada de terceiros, o idoso pode ter entrado no local para se abrigar. No entanto, o morador informou à polícia que nunca havia conversado com o idoso.
Ainda conforme o relato, Demésio teria deixado a residência, não sendo mais visto durante o domingo. Ele foi encontrado nesta manhã no mesmo quintal, onde possivelmente buscou abrigo e passou mal. Não havia sinais aparentes de violência e a suspeita inicial é de morte natural. O caso será investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil.