PM e Samu são acionados após idoso ser encontrado sem vida em quintal de residência

Na manhã desta segunda-feira (5) um idoso de 60 anos foi encontrado sem vida, no no fundo de uma residência, localizada no bairro Jardim Carioca, em Três Lagoas (MS). Ele foi identificado como Demésio Aparecido Samuel Pedroso.

De acordo com informações apuradas no local, o corpo do idoso estava no quintal de um um imóvel, que fica na rua das Seriêmas. O morador do local o encontrou caído próximo a um pé de limão. Ao se aproximar para verificar se o homem estava bem e solicitar que deixasse o imóvel, por se tratar de propriedade particular, percebeu que ele não respondia e já apresentava coloração escura no rosto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito. Em seguida, a Polícia Militar foi chamada e isolou a área para preservá-la até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica.