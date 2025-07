Boca de fumo ao lado de escola é fechada pela 3ª vez

A equipe do Canil da Polícia Militar foi acionada para auxiliar nas buscas por entorpecentes, porém nada mais foi localizado na residência.

Diante das denúncias, equipes da Rádio Patrulha realizaram um monitoramento à distância do endereço indicado. Durante a observação, os policiais notaram a presença de um homem conhecido no meio policial, identificado pelas iniciais G.L.S., saindo da residência. Ao ser abordado, os policiais encontraram R$ 50,00. Ao ser questionado, o suspeito afirmou que o valor seria utilizado para a compra de entorpecentes.

A prisão ocorreu após denúncias anônimas indicarem que a suspeita, identificada pelas iniciais K.A.V.S., estaria comercializando entorpecentes do tipo crack no local. Informações relataram que alunos também estariam frequentando o imóvel para comprar e consumir drogas.

Uma mulher de 35 anos foi presa por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (16), na rua Elmano Soares, no bairro Vila Nova, em Três Lagoas. A residência dela fica ao lado da Escola Estadual João Magiano Pinto (Jomap), o que caracteriza o crime como tráfico qualificado por ter sido cometido nas imediações de um estabelecimento de ensino.

Marido já havia sido preso por tráfico no mês passado

Este não é o primeiro envolvimento da família com o tráfico de drogas. No dia 6 de junho, o marido de K.A.V.S., identificado como F.S.B., de 44 anos, conhecido como “Gargamel”, também foi preso por tráfico de drogas.

Na ocasião, um usuário foi abordado com 0,4 gramas de substância análoga ao crack e confessou que havia comprado a droga de F.S.B. por R$ 20,00. O suspeito foi localizado em seguida com R$ 97,00 em cédulas trocadas e confessou que realizava a venda de entorpecentes.

Com autorização, os policiais entraram na residência do homem e encontraram mais 1,8 gramas da mesma substância escondida em um tubo plástico fixado sob uma mesa com fita adesiva.

O casal agora enfrenta acusações relacionadas ao tráfico de drogas, com agravantes por atuar em área próxima a uma instituição de ensino.

Boca de fumo funcionava à menos de 50 metros de portão do colégio estadual Após a prisão do marido por tráfico, mulher manteve “negócio” criminoso funcionando e alunos compravam drogas constantemente no local