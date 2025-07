PM prende homem por usar faca para ameaçar a própria mãe e o sobrinho

Uma briga familiar envolvendo uma senhora de 60 anos, seu filho e o neto de 19 anos terminou na delegacia após o homem de 32 anos ameaçar a mãe e o sobrinho, na noite de domingo (20), no Residencial Tucano, no Conjunto Habitacional Novo Oeste, em Três Lagoas (MS).

De acordo com o boletim de ocorrência, a situação começou após uma discussão entre o homem e o sobrinho devido a um dano no portão da garagem. Durante o conflito, o autor passou a proferir ameaças contra a mãe, o sobrinho e outros familiares. Em determinado momento, ele teria agredido o jovem e tentado agredir a mãe, sendo contido pelo neto, que interveio para protegê-la.

Com o clima de tensão e comportamento alterado, o homem teria se apoderado de uma faca e intensificado as ameaças, afirmando que só sairia do local algemado — o que de fato ocorreu. A Polícia Militar foi acionada, e uma equipe da Rádio Patrulha encontrou o autor exaltado, sendo preso em flagrante por lesão corporal e ameaça.