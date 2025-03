PM reforça estratégias para combater criminalidade em Três Lagoas

O comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas, major Ronaldo Moreira de Araújo, esteve no programa RCN Notícias, da Cultura FM e TVC HD, desta terça-feira (18), para falar sobre a segurança pública no município. Ele destacou que a PM tem atuado com estratégias para combater crimes como furtos e roubos, além de reforçar a fiscalização no trânsito.

Segundo o comandante, os furtos foram o principal problema enfrentado em 2023, mas com o trabalho da polícia e parcerias com órgãos como o Ministério Público e a Prefeitura, houve uma redução de 27% nos casos. As ações continuam sendo aplicadas para manter a queda dos índices criminais.

Um dos desafios mencionados é o furto de fios elétricos, um problema que impacta tanto residências quanto vias públicas. O major Moreira ressaltou que a polícia realiza operações constantes e trabalha com análise criminal para identificar as áreas mais afetadas. Ele também reforçou a importância do registro de boletins de ocorrência, pois os dados embasam as estratégias de combate ao crime.