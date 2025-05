PMA de Três Lagoas tem novo comandante

A 3ª Companhia de Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas mudou de comandante. A cerimônia de passagem de comando foi realizada, na Câmara de Vereadores, na quarta-feira (7), e quem assume a nova função é o tenente Lauro Sant’anna, que estava à frente do Pelotão de Trânsito do 2º Batalhão de Polícia Militar. Sobre o novo desafio, o comandante diz estar preparado, já que são duas polícias especializadas. “São duas polícias especializadas e distintas, mas que exigem do policial militar conhecimento sobre as legislações. Estou preparado e, junto com o comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar Ambiental, iremos atender à população da melhor maneira”, pontuou Sant’anna.

O novo comandante assumiu o lugar deixado pelo capitão da PM, Gabriel Rocha, que estava ficou durante quatro ano à frente dos trabalhos da PMA de Três Lagoas. Durante a cerimônia, Rocha contou que, agora, será o subcomandante da PMA em Campo Grande. “Estou muito feliz e, ao mesmo tempo, triste, porque fiz grandes amigos nesta cidade, da qual me considero um três-lagoense. Mas estou pronto para assumir minha missão e desempenhá-la da melhor forma”, destacou em despedida.