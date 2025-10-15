Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Ação

PMA flagra mergulhadores com intenção de pesca predatória a noite no rio Sucuriú

Eles tiveram seus equipamentos e roupas de mergulho apreendidos e foram multados cada um no valor de R$ 1.500,00

Pedro Tergolino

Segundo o comandante da Polícia Militar Ambiental, Tenente Lauro Sant´ana afirmou que a prática da pesca subaquática não é proibida, porém possui requisitos para sua realização. Foto: Divulgação/PMA.
Segundo o comandante da Polícia Militar Ambiental, Tenente Lauro Sant´ana afirmou que a prática da pesca subaquática não é proibida, porém possui requisitos para sua realização. Foto: Divulgação/PMA.

Uma ação da 3º Companhia da Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas (PMA), notificou dois indivíduos que estavam na intenção de praticar a pesca subaquática noturna, que é ilgeal, no Rio Sucuriú. Eles foram flagrados na noite de sábado (11), durante policiamento fluvial, quando identificaram dois homens trajados e com arpões preparados para a realização da pesca predatória.

Apesar dos trajes e do equipamento, os homens ainda não haviam pescado nenhum peixe no momento da abordagem, o que não configura a ação como crime ambiental. Encontrados com o intuito de realizar o ato criminoso, eles tiveram seus equipamentos e roupas de mergulho apreendidos e foram multados cada um no valor de R$ 1.500,00.

Segundo o comandante da Polícia Militar Ambiental, Tenente Lauro Sant´ana afirmou que a prática da pesca subaquática não é proibida, porém possui requisitos para sua realização.

Notícias Relacionadas

“O pescador que tem o intuito de realizar a atividade, deve comparecer ao Imasul, solicitar a licença e terá os requisitos para realizar a pesca”, afirmou.

O tenente pontuou para quem pensa em realizar o ato infracional, que a PMA está presente nos rios durante todo o período do dia, realizando fiscalizações com intuito de evitar a pesca predatória e preservar o meio ambiente.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos