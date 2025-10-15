PMA flagra mergulhadores com intenção de pesca predatória a noite no rio Sucuriú

Uma ação da 3º Companhia da Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas (PMA), notificou dois indivíduos que estavam na intenção de praticar a pesca subaquática noturna, que é ilgeal, no Rio Sucuriú. Eles foram flagrados na noite de sábado (11), durante policiamento fluvial, quando identificaram dois homens trajados e com arpões preparados para a realização da pesca predatória.

Apesar dos trajes e do equipamento, os homens ainda não haviam pescado nenhum peixe no momento da abordagem, o que não configura a ação como crime ambiental. Encontrados com o intuito de realizar o ato criminoso, eles tiveram seus equipamentos e roupas de mergulho apreendidos e foram multados cada um no valor de R$ 1.500,00.

Segundo o comandante da Polícia Militar Ambiental, Tenente Lauro Sant´ana afirmou que a prática da pesca subaquática não é proibida, porém possui requisitos para sua realização.