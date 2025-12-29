Poder Judiciário reforça que entrega voluntária de bebês para adoção é direito garantido por lei

A entrega voluntária de bebês para adoção é um direito garantido por lei, mas ainda pouco conhecido pela população. Em Três Lagoas, o Poder Judiciário desenvolve um trabalho contínuo de orientação e acompanhamento de gestantes que optam por esse caminho, sempre com respeito à decisão da mulher.

A assistente social do Poder Judiciário, Elisangela Facirolli, explicou que atua em parceria com o serviço social do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, garantindo que todo o processo seja feito com segurança, acolhimento e sigilo. Na maioria dos casos, as gestantes que procuram a entrega voluntária já são mães solo, com outros filhos, e relatam dificuldades financeiras e psicológicas. Somente neste ano, cinco mulheres entregaram os filhos para a adoção pelo Poder Judiciário.