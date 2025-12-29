Poder Judiciário reforça que entrega voluntária de bebês para adoção é direito garantido por lei

A entrega voluntária de bebês para adoção é um direito garantido por lei, mas ainda pouco conhecido pela população. Em Três Lagoas, o Poder Judiciário desenvolve um trabalho contínuo de orientação e acompanhamento de gestantes que optam por esse caminho, sempre com respeito à decisão da mulher.
A assistente social do Poder Judiciário, Elisangela Facirolli, explicou que atua em parceria com o serviço social do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, garantindo que todo o processo seja feito com segurança, acolhimento e sigilo. Na maioria dos casos, as gestantes que procuram a entrega voluntária já são mães solo, com outros filhos, e relatam dificuldades financeiras e psicológicas. Somente neste ano, cinco mulheres entregaram os filhos para a adoção pelo Poder Judiciário.
No entanto, a falta de informação, segundo a assistente social, ainda leva muitas mulheres a realizarem entregas irregulares, o que pode trazer riscos para a mãe e para o bebê. Para mudar esse cenário, o Judiciário pretende ampliar o alcance da informação. “A escolha é dela [mãe] entregar ou não para a adoção. A partir do momento em que ela escolhe entregar a criança legalmente para a adoção, nós vamos acompanha-la, vamos orientá-la até o nascimento da criança”, reforçou.