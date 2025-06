Polícia Civil apreende mais um adolescente por roubo violento de bicicleta elétrica

A Polícia Civil de Três Lagoas esclareceu mais um caso de roubo de bicicleta elétrica ocorrido no município. A ação foi conduzida por agentes da Seção de Investigação Geral (SIG) e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI), que identificaram e apreenderam um adolescente de 15 anos suspeito de praticar o crime. A bicicleta, levada durante a ação criminosa, foi localizada com o menor e devolvida à vítima.

O roubo aconteceu na noite de terça-feira (24), quando uma mulher, de 36 anos, foi surpreendida enquanto trafegava pela via pública. Segundo a investigação, o adolescente abordou a vítima com violência, a derrubou e agrediu com um chute antes de fugir com a bicicleta. Já na tarde do dia seguinte, os policiais conseguiram localizar o suspeito e recuperar o veículo furtado.