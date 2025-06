Polícia Civil apura roubos de bicicletas elétricas e apreende adolescentes

A Polícia Civil de Três Lagoas está intensificando as investigações sobre os diversos roubos de bicicletas elétricas registrados nos últimos dias no município. Através da ação conjunta entre agentes da Seção de Investigações Gerais (SIG) e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI), com apoio da DEPAC e da 3ª Delegacia de Polícia, a atuação de três adolescentes foi identificada e parte dos veículos subtraídos foi recuperada.

Os crimes vinham sendo cometidos com o mesmo padrão: sempre à noite, por três suspeitos usando blusas com capuz e, em pelo menos em um dos casos, armados. Um dos casos mais recentes ocorreu na noite de terça-feira (24), quando uma mulher de 36 anos foi surpreendida enquanto trafegava de bicicleta por uma via pública. Ela foi derrubada e agredida com um chute antes que o menor fugisse com o veículo.

Já na tarde do dia seguinte, os policiais conseguiram localizar o suspeito, um adolescente de 15 anos, que foi conduzido à sede da SIG, acompanhado por um responsável legal. Ele confessou o roubo e disse que pretendia usar a bicicleta. O veículo foi recuperado e devolvido à vítima.

Paralelamente, os investigadores também apreenderam outros dois adolescentes, de 14 e 15 anos, que confessaram participação em pelo menos três atos infracionais semelhantes. Na residência de um deles, os agentes localizaram uma das bicicletas elétricas roubadas, além de um simulacro de arma de fogo, tipo pistola.

Ambos os menores foram ouvidos e liberados, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. No entanto, a autoridade policial irá representar pela internação provisória dos adolescentes.