Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva contra homem investigado por importunação sexual contra quatro vítimas

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher – DAM de Três Lagoas e a Seção de Investigação Geral – SIG da Delegacia de Paranaíba, deu cumprimento, na quarta-feira (19), ao mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário em desfavor de um homem de 45 anos investigado pela prática, em tese, do crime de importunação sexual contra quatro vítimas, entre elas uma adolescente de 17 anos.

Conforme apurado pela equipe da DAM de Três Lagoas, os fatos teriam acontecido na noite de 12 de setembro, quando um grupo de jovens de outro município viajou em uma van fretada por uma instituição religiosa para participar de um show gospel. As vítimas estavam acompanhadas pelo pastor e demais membros da igreja.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, ao chegarem ao evento — que estava com grande aglomeração de pessoas — três das jovens se posicionaram próximas ao palco. Poucos minutos depois, o investigado, pessoa considerada de confiança por elas, teria se afastado dos demais membros e se aproximado das vítimas. Nesse momento, ele teria encostado sua região pubiana nas nádegas da primeira vítima, que, em choque, duvidou que o fato estivesse realmente acontecendo, justamente pela relação de confiança e respeito que existia. Em seguida, o mesmo comportamento teria sido repetido contra outras duas vítimas.

O local era escuro e, devido à grande concentração de pessoas, o contato sexual não consentido não foi percebido pelos demais presentes. Após se afastarem da multidão, uma das jovens começou a chorar compulsivamente, o que levou as demais a conversarem com ela. Nesse momento, todas revelaram que haviam sido vítimas da mesma conduta praticada pelo investigado.