Polícia Civil de Selvíria incinera quase 30Kg de cocaína

Na manhã desta quarta-feira (19), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Selvíria, realizou a incineração de 29,622 kg de cocaína. A substância foi apreendida durante operações policiais realizadas ao longo dos últimos meses. O procedimento de destruição do entorpecente ocorreu em uma cerâmica local, com a presença de diversas autoridades, incluindo a Autoridade Policial, sua equipe, além de representantes da Perícia Criminal e da Vigilância Sanitária Municipal.

A incineração foi conduzida de acordo com todas as normas legais e foi devidamente autorizada pelo Poder Judiciário. A ação visa dar destinação correta ao entorpecente apreendido e, ao mesmo tempo, reforçar o compromisso da Polícia Civil no combate ao tráfico de drogas e na manutenção da segurança pública na região de Selvíria. A operação é parte dos esforços contínuos para erradicar a circulação de substâncias ilícitas no estado de Mato Grosso do Sul.