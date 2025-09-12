Polícia Civil de Três Lagoas cumpre mandados durante ''Operação Vaga Zero''

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Draco), em parceria com o Ministério Público Estadual, deflagrou a segunda fase da Operação Vaga Zero em Selvíria. A investigação apura desvios milionários envolvendo o transporte de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), além de crimes de peculato, organização criminosa e contratações ilegais na Secretaria Municipal de Saúde.
Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na sede da Secretaria de Saúde, no Centro de Especialidades Médicas e em residências de servidores públicos e particulares suspeitos de envolvimento.
De acordo com a delegada titular do Draco, Ana Cláudia Medina, o objetivo foi reunir provas e impedir novos prejuízos aos cofres públicos.
“Essa fase apura contratos firmados sem licitação, entre setembro de 2022 e março de 2025, para serviços de sobreaviso médico e transporte intermunicipal de pacientes. O dinheiro público destinado para salvar vidas foi apropriado de forma criminosa”, destacou.
As investigações apontam para contratos milionários com indícios de superfaturamento e até o pagamento por serviços não prestados. Em um dos casos, a empresa contratada sequer funcionava no endereço informado como sede. Dois contratos específicos superaram R$ 1,5 milhão cada, com suspeita de valores inflados e viagens fictícias.
Em agosto deste ano, a Polícia Federal já havia deflagrado a Operação Rastro Cirúrgico, que levou ao afastamento do então secretário de Saúde de Selvíria por apropriação indébita de recursos públicos.
Nesta fase da Vaga Zero, também foram identificadas possíveis empresas de fachada e vínculos ocultos entre gestores públicos e prestadores de serviços.
Segundo o Draco, o trabalho visa estancar os danos financeiros e garantir a continuidade das apurações.
“O objetivo é arrecadar provas, proteger o andamento das investigações e definir diretrizes para a total elucidação dos fatos”, explicou o titular do departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado.
A Prefeitura de Selvíria informou, em nota, que ainda não foi notificada oficialmente sobre os desdobramentos da operação.