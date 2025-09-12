Polícia Civil de Três Lagoas cumpre mandados durante ''Operação Vaga Zero''

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Draco), em parceria com o Ministério Público Estadual, deflagrou a segunda fase da Operação Vaga Zero em Selvíria. A investigação apura desvios milionários envolvendo o transporte de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), além de crimes de peculato, organização criminosa e contratações ilegais na Secretaria Municipal de Saúde.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na sede da Secretaria de Saúde, no Centro de Especialidades Médicas e em residências de servidores públicos e particulares suspeitos de envolvimento.

De acordo com a delegada titular do Draco, Ana Cláudia Medina, o objetivo foi reunir provas e impedir novos prejuízos aos cofres públicos.

“Essa fase apura contratos firmados sem licitação, entre setembro de 2022 e março de 2025, para serviços de sobreaviso médico e transporte intermunicipal de pacientes. O dinheiro público destinado para salvar vidas foi apropriado de forma criminosa”, destacou.

As investigações apontam para contratos milionários com indícios de superfaturamento e até o pagamento por serviços não prestados. Em um dos casos, a empresa contratada sequer funcionava no endereço informado como sede. Dois contratos específicos superaram R$ 1,5 milhão cada, com suspeita de valores inflados e viagens fictícias.