Crime

Polícia Civil deflagra Operação “Zênite” em Três Lagoas

A ação, realizada nos dias 4 e 5 de novembro, teve como foco o combate a crimes de violência doméstica e sexual

Redação RCN67

De acordo com a Polícia Civil, a Operação “Zênite” simboliza o ponto máximo de atenção e prioridade das forças de segurança no combate à violência contra mulheres e meninas. Foto: Divulgação/PM.
De acordo com a Polícia Civil, a Operação “Zênite” simboliza o ponto máximo de atenção e prioridade das forças de segurança no combate à violência contra mulheres e meninas. Foto: Divulgação/PM.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas, deflagrou a Operação “Zênite”, que resultou no cumprimento de dois mandados de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão domiciliar. A ação, realizada nos dias 4 e 5 de novembro, teve como foco o combate a crimes de violência doméstica e sexual.

A primeira prisão ocorreu na manhã de terça-feira (4), quando os policiais prenderam J.F.O., de 38 anos, acusado de descumprir medida protetiva e ameaçar a ex-convivente e seus familiares. Segundo o boletim de ocorrência, o homem não aceitava o fim do relacionamento e chegou a ameaçar matar a vítima, afirmando que “arrancaria seu pescoço” caso ela não voltasse a conviver com ele. Ele também teria dito que atearia fogo na residência onde a mulher estava com a família.

A segunda prisão preventiva foi cumprida ao amanhecer de quarta-feira (5), contra M.R.S., de 53 anos, suspeito de estupro e estupro de vulnerável. O homem é investigado por abusar sexualmente das próprias enteadas. A prisão foi decretada pela Justiça Estadual, após representação da autoridade policial, com o objetivo de impedir que o investigado interfira nas investigações ou coloque em risco a integridade das vítimas.

Durante o cumprimento dos três mandados de busca e apreensão, os agentes apreenderam equipamentos eletrônicos que podem conter provas dos crimes. Um dos mandados está relacionado à apuração de pornografia de vingança, referente ao registro e divulgação não autorizados de imagens íntimas. Os outros dois investigam pornografia infantil e estupro de vulnerável, supostamente praticados por padrastos das vítimas.

De acordo com a Polícia Civil, a Operação “Zênite” simboliza o ponto máximo de atenção e prioridade das forças de segurança no combate à violência contra mulheres e meninas. A instituição reforça o compromisso permanente com a proteção das vítimas e a responsabilização dos autores de crimes sexuais e domésticos em Três Lagoas e região.

*Informações da Polícia Civil de MS

