Polícia Civil identifica trio suspeito de furto em loja e recupera R$ 20 mil em mercadorias em Três Lagoas

Parte das mercadorias levadas, avaliadas em cerca de R$ 21 mil, foi recuperada — aproximadamente R\$ 20 mil em produtos. Conforme a investigação, os suspeitos, identificados como L.A.R., de 27 anos, J.V.R.T., de 19, e um adolescente de 17 anos, todos moradores do bairro Vila Piloto, arrombaram a porta do comércio localizado na rua Egídio Thomé e fugiram em um veículo VW Gol prata, utilizado para transportar os produtos furtados.

A Polícia Civil de Três Lagoas, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG), identificou e localizou os três suspeitos de um furto a um estabelecimento comercial ocorrido na madrugada de quarta-feira (16), no Jardim Alvorada.

Governo dos EUA restringe entrada de ministros do STF e familiares no país

Durante a ação policial, os investigadores também encontraram uma porção de crack com J.V.R.T., totalizando 22,2 gramas da droga, quantidade suficiente para fracionar em até 110 porções. Ele confessou à polícia que a substância seria comercializada. Por conta disso, foi conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) para providências legais.

A Polícia Civil informou ainda que os suspeitos já são conhecidos no meio policial, com registros anteriores por outros delitos. Denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone (67) 3929-1173 ou via WhatsApp no (67) 9 9226-8210.