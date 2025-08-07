Polícia Civil incinera mais de duas toneladas de maconha em Três Lagoas

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Água Clara, incinerou na manhã de quarta-feira (6), mais de duas toneladas de maconha apreendidas em operações de combate ao tráfico de drogas.
A queima do entorpecente — totalizando 2.107,309 quilos — ocorreu por volta das 9h, em uma empresa especializada no município de Três Lagoas, com todas as medidas de segurança e procedimentos legais exigidos.
Segundo o delegado Johanes Deguti, a ação reafirma o compromisso da instituição com o enfrentamento ao tráfico. “Essa incineração reforça o compromisso contínuo da Polícia Civil no combate ao tráfico de drogas, demonstrando a atuação firme das forças de segurança para garantir a paz social e a tranquilidade da comunidade”, destacou.
A destruição das drogas apreendidas cumpre determinação judicial e representa mais um passo importante no enfrentamento à criminalidade organizada na região.