Polícia Civil incinera mais de duas toneladas de maconha em Três Lagoas

Drogas apreendidas por forças policiais e apresentadas nas delegacias foram incineradas com autorização da justiça

Alfredo Neto

Mais de 2 mil kg de drogas foram destruídas em uma caldeira de uma fábrica de Três Lagoas. Foto: Divulgação/Polícia Civil.
A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Água Clara, incinerou na manhã de quarta-feira (6), mais de duas toneladas de maconha apreendidas em operações de combate ao tráfico de drogas.

A queima do entorpecente — totalizando 2.107,309 quilos — ocorreu por volta das 9h, em uma empresa especializada no município de Três Lagoas, com todas as medidas de segurança e procedimentos legais exigidos.

Segundo o delegado Johanes Deguti, a ação reafirma o compromisso da instituição com o enfrentamento ao tráfico. “Essa incineração reforça o compromisso contínuo da Polícia Civil no combate ao tráfico de drogas, demonstrando a atuação firme das forças de segurança para garantir a paz social e a tranquilidade da comunidade”, destacou.

A destruição das drogas apreendidas cumpre determinação judicial e representa mais um passo importante no enfrentamento à criminalidade organizada na região.

