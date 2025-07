Polícia Civil prende foragido condenado por tráfico de drogas em Três Lagoas

Investigadores do Setor de Investigações Gerais (SIG) e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI) da Polícia Civil prenderam, na tarde de quarta-feira (23), um homem de 32 anos condenado por tráfico de drogas. A ação ocorreu durante diligências no bairro Chácara Imperial, em Três Lagoas.

O suspeito, identificado pelas iniciais I.T.S.O., conhecido pelo apelido de “Queixada”, foi detido após a constatação de um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal da cidade. Ele foi condenado a cinco anos e seis meses de reclusão, em regime fechado, pelo crime de tráfico de entorpecentes.