Polícia Civil prende homem condenado a 15 anos de prisão por estupro

Agentes da Seção de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de Três Lagoas prenderam, um homem de 41 anos condenado a 15 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, com agravante de continuidade delitiva. De acordo com as investigações, os abusos ocorreram de forma contínua por aproximadamente cinco anos, entre os oito e 13 anos de idade da vítima. A denúncia foi feita mais de uma década depois, em meados de 2021. A prisão foi realizada na tarde de segunda-feira (24).

O caso foi investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas. Após o processo judicial, o réu foi condenado à pena de 15 anos de reclusão, em regime fechado. A sentença foi confirmada mesmo após o julgamento de todos os recursos apresentados pela defesa.

O mandado de prisão foi expedido pela Vara da Infância, Adolescência e Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Três Lagoas há cerca de uma semana. Com a ordem judicial em mãos, os policiais da SIG localizaram o condenado na própria residência, onde foi preso sem resistência.