Polícia Civil prende homem por perseguição, ameaça e descumprimento de medidas protetivas em Três Lagoas

Após separar do homem com quem conviveu por 17 anos, mulher passou a ser perseguida e ameaçada

Alfredo Neto

A vítima relatou ainda sofrer forte abalo emocional, a ponto de buscar acompanhamento psicológico, afirmando que já chegou a pensar que apenas “dormindo” teria paz diante da pressão constante. Foto: Divulgação/Polícia Civil.
A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas efetuou, na quinta-feira (25), a prisão em flagrante de um homem de 35 anos, identificado pelas iniciais A.M.A., pelos crimes de perseguição, ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima, de 34 anos, manteve relacionamento de 17 anos com o investigado, com quem tem um filho. Separados há cerca de seis meses, ela procurou a DAM relatando um histórico de ameaças, mensagens intimidadoras e atitudes de controle por parte do ex-companheiro.

De acordo com o boletim, mesmo após medidas protetivas concedidas em julho, o suspeito persistiu nos contatos, enviando ligações e mensagens em que duvidava da rotina da ex, criticava interações em redes sociais e proferia ofensas e ameaças. Em algumas delas, dizia que “a vida dela iria virar de pernas para o ar” e chegou a insinuar que pagaria alguém para ajudá-lo em ações contra a vítima.

A situação se agravou quando o homem passou a relacionar suas ameaças a possíveis parceiros da ex-companheira, afirmando inclusive que “esfaquearia a pessoa”. Em outro episódio, deixou alimentos na residência do filho, mas, sem ser atendido, passou a enviar novas mensagens ofensivas, insinuando traições e ameaçando prejudicar o trabalho da vítima ao contatar sua empregadora.

Nesta quinta-feira, ele voltou a telefonar exigindo que ela conversasse até determinado horário, sob ameaça de morte contra terceiros. No momento em que a mulher registrava a ocorrência na delegacia, recebeu nova ligação do investigado, confirmando saber de sua presença no local e reiterando ameaças.

A vítima relatou ainda sofrer forte abalo emocional, a ponto de buscar acompanhamento psicológico, afirmando que já chegou a pensar que apenas “dormindo” teria paz diante da pressão constante. Após ser localizado e ouvido, o suspeito declarou-se arrependido. Ele foi autuado em flagrante e a Polícia Civil representou pela manutenção de sua prisão preventiva, visando garantir a segurança da vítima.

