Polícia Civil prende homem por perseguição, ameaça e descumprimento de medidas protetivas em Três Lagoas

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas efetuou, na quinta-feira (25), a prisão em flagrante de um homem de 35 anos, identificado pelas iniciais A.M.A., pelos crimes de perseguição, ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima, de 34 anos, manteve relacionamento de 17 anos com o investigado, com quem tem um filho. Separados há cerca de seis meses, ela procurou a DAM relatando um histórico de ameaças, mensagens intimidadoras e atitudes de controle por parte do ex-companheiro.

De acordo com o boletim, mesmo após medidas protetivas concedidas em julho, o suspeito persistiu nos contatos, enviando ligações e mensagens em que duvidava da rotina da ex, criticava interações em redes sociais e proferia ofensas e ameaças. Em algumas delas, dizia que “a vida dela iria virar de pernas para o ar” e chegou a insinuar que pagaria alguém para ajudá-lo em ações contra a vítima.