Crime

Polícia Civil prende homem por posse ilegal de arma de fogo em Três Lagoas

Percebendo que seria abordado suspeito tentou dispensar a pistola mas policiais do SIG perceberam e suspeito acabou detido

Alfredo Neto

Arma supostamente comprada em Campinas SP, foi dada como perdida em 2023 em um naufrágio em São Feliz do Xingu PA. Foto: Divulgação.
Na tarde de segunda-feira (15), a Polícia Civil, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG), efetuou a prisão de um homem de 30 anos por posse ilegal de arma de fogo, no bairro Jardim Violetas, em Três Lagoas.

De acordo com o boletim de ocorrência, durante diligências voltadas ao combate a crimes contra o patrimônio, os investigadores flagraram o indivíduo dispensando uma pistola calibre .380, da marca Taurus, carregada com nove munições intactas. A ação foi percebida pelos policiais, que rapidamente impediram a tentativa de fuga e realizaram a prisão.

Em um primeiro momento, o suspeito negou a propriedade da arma, mas acabou confessando que a adquiriu em Campinas (SP), pelo valor de R$ 10 mil. A investigação revelou que a pistola havia sido registrada como extraviada em 3 de janeiro de 2023, durante o naufrágio de uma balsa no rio São Sebastião, no município de São Félix do Xingu (PA).

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça que a população pode contribuir com informações e denúncias pelo telefone (67) 3929-1173 ou WhatsApp (67) 9 9226-8210.

