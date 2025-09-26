Veículos de Comunicação
Três Lagoas

CRIME

Polícia Civil prende jovem de 19 anos por violência doméstica em Três Lagoas

Mesmo armado com uma faca, familiares enfrentaram o autor, o desarmaram e imobilizaram até a chegada da polícia

Alfredo Neto

Parentes da vítima conseguiram dominar e desarmar o suspeito até a chegada da Polícia Civil. Foto: Divulgação/Polícia Civil.
Parentes da vítima conseguiram dominar e desarmar o suspeito até a chegada da Polícia Civil. Foto: Divulgação/Polícia Civil.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), prendeu em flagrante na tarde de quarta-feira (24) um jovem de 19 anos pelos crimes de violação de domicílio, ameaça e lesão corporal.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito teria pulado o muro da casa dos sogros armado com uma faca para agredir a ex-companheira. Essa foi a terceira vez que ele teria agido com violência contra a família. O rapaz só não conseguiu consumar a agressão porque foi contido momentaneamente pelos familiares, que conseguiram desarmá-lo. Mesmo após fugir, continuou fazendo ameaças.

A Polícia Militar foi acionada e encaminhou as vítimas à DAM. Em diligências, com apoio da Unidade de Monitoramento de Medidas e Vigilância Eletrônica (UMMVE), os agentes localizaram o suspeito em um imóvel, onde recebeu voz de prisão.

O jovem, que já estava sob monitoramento eletrônico, permanece à disposição da Justiça.

